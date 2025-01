Il dollaro cede su frenata dazi Trump, euro torna a 1,04

agenzia

Per la moneta europea è il miglior recupero dal novembre 2023

MILANO, 20 GEN – Il dollaro scivola contro tutte le principali valute dopo le indiscrezioni sul fatto che il neo presidente statunitense Donald Trump non imporrà dazi immediati. La moneta Usa cede infatti l’1,3% contro l’euro che ha recuperato quota 1,04, il rialzo maggiore per la divisa unica europea dal novembre del 2023. Il biglietto verde registra perdite simili contro il dollaro canadese e australiano, mentre è in calo di oltre un punto percentuale rispetto alla sterlina britannica che sale a un rapporto di 1,13. Più contenuto il calo del dollaro nei confronti dello yen giapponese, con una perdita dello 0,4%.

