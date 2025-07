agenzia

Si indeboliscono anche sterlina e franco svizzero

MILANO, 14 LUG – Il dollaro si rafforza ancora con le politiche commerciali di Donald Trump, ed in particolare dopo l’annuncio di dazi al 30% per l’Europa. L’euro scende dello 0,2% a 1,1666 sul biglietto verde. In calo anche la sterlina a 1,3466 e il franco svizzero a 1,2541 sul dollaro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA