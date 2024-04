Il fatturato cresce per il 69,7% degli imprenditori a Cernobbio

agenzia

Primo televoto del Workshop Ambrosetti, la guerra non pesa

CERNOBBIO, 05 APR – C’è ottimismo a Cernobbio nella sessione primaverile del Workshop Ambrosetti. E’ quanto emerge dai risultati del primo televoto che si è tenuto nella mattinata. In particolare il 69,3% degli imprenditori in platea prevede una crescita del fatturato della propria azienda e di questi il 34,1% ritiene che l’incremento sarà superiore al 10%. Per il 20,9% invece il fatturato sarà stabile e solo per il 7,7% in flessione. Quasi la metà dei votanti, pari al 47,8% contro il 43,9% del 2023, prevede una crescita dell’organico, mentre è ridotto l’impatto dei conflitti tra Russia e Ucraina per il 49,3% dei partecipanti e molto grave per il 7,3%, contro il 10,9% del 2023, dato quest’ultimo riferito solo all’Ucraina. Quanto al rapporto tra euro e dollaro, secondo il 41,7% degli imprenditori in platea rimarrà invariato a 1,08 biglietti verdi per ogni singola moneta unica fino all’aprile del 2025. Per il 32,1% si indebolirà l’euro e per il rimanente 22,6% sarà il dollaro a svalutarsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA