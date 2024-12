Il fondo 360 Life 2 raccoglie140 milioni per la sostenibilità

agenzia

Partecipano A2a, De Nora, Cdp Venture Capital e Bci Finance

MILANO, 23 DIC – Il fondo 360 Life 2 ha raccolto i primi 140 milioni di euro dagli investitori sui 200 previsti con l’obiettivo sostenere aziende innovative (startup) attive nella transizione energetica, nella sostenibilità e nell’economia circolare. Tra gli investitori figurano i partner industriali A2a e De Nora, con una quota rispettiva di 40 e 10 milioni di euro, affiancati da Cdp Venture Capital, con 44 milioni di euro, investiti e Bpifrance. Il fondo, guidato dai partner di 360 Capital Cesare Maifredi, Alexandre Mordacq, Thomas Nivard e Alessandro Zaccaria, punta a investire in startup europee attive nella transizione energetica, con innovazioni legate alle energie rinnovabili e allo stoccaggio di energia, nell’economia circolare (gestione dei rifiuti e delle risorse idriche) alla protezione della biodiversità, e alla sostenibilità urbana, per la riduzione dell’inquinamento e la creazione di infrastrutture ‘smart’ (intelligenti, ndr). L’obiettivo di 260 Life 2, spiega Maifredi, è “creare un impatto duraturo” sostenendo “imprenditori visionari, capaci di costruire, scalare e sostenere aziende di successo nel tempo”. L’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini sottolinea che “l’innovazione è indispensabile per la crescita delle aziende, come evidenziato anche dal recente Rapporto sul futuro della competitività europea presentato da Mario Draghi alla Commissione Ue”. Il fondo, secondo l’amministratore delegato di Cdp Venture Capital Agostino Scornajenchi, rappresenta “un passo cruciale verso l’accelerazione della transizione green italiana”. ‘amministratore delegato di De Nora Paolo Dellachà sottolinea invece che con il proprio investimento l’azienda punta a “creare un ecosistema che favorisca la collaborazione e lo scambio tra grandi aziende e startup emergenti”

