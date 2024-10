Il fondo Cometa lancia il nuovo sito per gli aderenti

agenzia

Dario, uno strumento per potenziare l'interazione con l'esterno

MILANO, 23 OTT – Il fondo Cometa, attivo dal 1997 per gestire la previdenza complementare dei lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dei settori affini e del settore orafo e argentiero, lancia il nuovo sito ‘cometafondo.it’ per i propri 490 mila aderenti. “Non volevamo solo un restyling – spiega la presidente Daniela Dario – ma uno strumento di potenziamento della capacità del Fondo di interagire con l’esterno raggiungendo una più ampia platea di interlocutori”. “Abbiamo voluto creare una piattaforma più connessa, dinamica e facile da usare”, le fa eco la vicepresidente Giovanna Petrasso. “Il nuovo sito – prosegue – è una parte centrale del nostro impegno nel migliorare la sensibilizzazione e l’accesso alla previdenza complementare delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici e al contempo fornire agli aderenti un supporto più efficace per attingere informazioni e operare nella propria area riservata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA