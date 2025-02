Il fondo Elliott acquisisce una partecipazione in Bp

agenzia

Il titolo della società dell'energia sale ai massimi da 2020

MILANO, 10 FEB – Il fondo Elliott ha acquisito una partecipazione del colosso dell’energia britannico Bp. Lo scrive Bloomberg sottolineando che, al momento, è stato possibile conoscere immediatamente l’entità esatta della partecipazione di Elliott. In Borsa a Londra il titolo Bp ha registrato un balzo fino all’8,2% a 468,9 pence, ai massimi dal 2020. Elliott sta cercando di “incrementare il valore per gli azionisti spingendo Bp a prendere in considerazione misure di trasformazione”, spiega Bloomberg citando persone che hanno familiarità con il dossier. Il fondo ritiene che la società sia “sottovalutata e che i suoi risultati siano deludenti”. I rappresentanti del fondo non hanno voluto commentare.

