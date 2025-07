Il franchising prosegue crescita, per il 2025 previsto +3,8%

agenzia

Fiera Milano prepara Salone. Per aprire un'attività 120.000 euro

MILANO, 21 LUG – Il franchising in Italia registra una crescita costante, che nel 2024 aveva segnato un +5,4% rispetto al 2023 nel giro di affari e per il 2025 prevede un ulteriore aumento del 3,8%. Secondo un’analisi diffusa da Fiera Milano, che sta mettendo a punto piattaforma e palinsesto della prossima edizione del Salone del Franchising, il settore dimostra “una notevole capacità di adattamento e resilienza”. Gli ultimi dati di Assofranchising sottolineano che il comparto, oggi, rappresenta l’1,8% del valore aggiunto nazionale, ha chiuso il 2024 con un giro d’affari che raggiunge i 35,8 miliardi e un incremento del +2,2% nel numero di punti vendita in franchising, che raggiungono quota 67.275 unità, accompagnato da un aumento dell’occupazione con 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023). La vitalità del settore è confermata anche dai numeri e le partecipazioni al Salone che si svolgerà ad Allianz Mico dal 2 al 4 ottobre. Con il supporto di Eurospin come main sponsor e delle principali associazioni di settore (Assofranchising, Confimprese e Federfranchising) – la manifestazione si propone di offrire agli aspiranti franchisee – così come a chi ha già avviato un’attività nel mondo del franchising – ‘”e chiavi di lettura di un settore complesso, ma ricco di opportunità”. L’investimento iniziale medio per aprire un’attività in franchising si attesta intorno ai 120.000 Euro, con una quota media di royalties di ingresso, prevista nel 74% dei casi, di circa 15.000 euro. Il tema dell’investimento iniziale, insieme alla dinamicità del settore, dimostra ‘come per entrare nel mondo del franchising occorra essere investitori consapevoli, ma anche come, a fronte di un impegno economico non eccessivo, si possa usufruire di un’opportunità di business dalle prospettive interessanti. Tra i settori trainanti, spicca la grande distribuzione organizzata con un volume d’affari pari a 12,6 miliardi di euro, seguita dall’abbigliamento (7,4 miliardi) e dai servizi (6,7 miliardi).

