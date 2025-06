agenzia

Collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana

MILANO, 21 GIU – Il Frecciarossa indossa la livrea della Milano Fashion Week per promuovere il Made in Italy in vista dell’evento sulle collezioni uomo in programma fino al prossimo 24 giugno nel capoluogo lombardo. La collaborazione tra Frecciarossa, treno ufficiale delle edizioni della Milano Fashion Week per il 2025, e la Camera Nazionale della Moda Italiana nasce con l’obiettivo di “celebrare l’eleganza del Made in Italy, in un perfetto connubio tra stile e sostenibilità”, si legge in una nota.

