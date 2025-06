‘Il futuro del mercato assicurativo’, evento del Gruppo Mag

agenzia

Iniziativa a Milano per l'inaugurazione della nuova sede

MILANO, 13 GIU – Riunire i principali operatori del mercato assicurativo per rafforzare la connessione tra valori, persone e visioni. Condividere l’importanza della relazione e il mestiere dell’assicurazione. Con questo proposito è nata l’iniziativa dedicata al settore promossa ieri dal Gruppo Mag, primo broker italiano per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale. All’evento, organizzato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Milano, hanno partecipato numerosi protagonisti del mercato assicurativo, rappresentando un significativo momento di confronto, in uno spazio pensato per favorire collaborazione e costruzione di nuove sinergie e obiettivi comuni. ‘Il Gruppo Mag – si legge in una nota – è uno dei principali broker assicurativi indipendenti in Italia, con oltre 45 anni di esperienza nel settore, un’identità forte e affidabile e una presenza consolidata sia a livello nazionale che internazionale. Con 350 specialisti, 15 aree di specializzazione, 20 sedi in Italia e una a Londra, una presenza organizzata in tre divisioni (Corporate, Individuals e Riassicurazione), Mag si distingue per la sua indipendenza, la profonda conoscenza del mercato italiano e la capacità di offrire soluzioni assicurative innovative e su misura per PMI, grandi aziende ed enti pubblici’. ‘Non celebriamo solo l’apertura di una nuova sede, ma vogliamo dare competenza, visione e capacità di affrontare insieme le nuove complessità del mercato – commenta il presidente del Gruppo Pierluca Impronta – Siamo convinti che non esistono grandi risultati senza grandi alleanze’.

