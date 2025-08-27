agenzia
Il gas apre in calo a 33,15 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,93%
MILANO, 27 AGO – Apre in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,93% a 33,15 euro al MWh. Secondo le previsionki meteorologiche le tempeste atlantiche annunciate nel Nord Europa aumenteranno la capacità di generazione dei campi eolici, che sarà del 14% sopra le media del periodo, richiedendo un minor consumo di gas per la produzione di energia elettrica.
