agenzia

I contratti future sul mese di ottobre guadagnano lo 0,34%

MILANO, 24 SET – Apertura in lieve rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano lo 0,34% a 36,34 euro al MWh nel giorno in cui la norvegese Gassco ha annunciato ulteriori tagli alla produzione per interventi di manutenzione all’impianto di Karsto.

