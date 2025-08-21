Il gas balza a quasi 33 euro sulla Piazza Ttf di Amsterdam

Sfoglia il giornale

Di Redazione |

MILANO, 21 AGO – Balza fino a quasi 33 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Energia ucraino su Telegram, tra gli obiettivi degli attacchi russi della notte scorsa ci sono state nuovamente alcune infrastrutture per il trasporto del gas, come già avvenuto lo scorso 6 agosto. I contratti future sul mese di settembre guadagnano il 3,02% a 32,87 euro al MWh.

