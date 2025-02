Il gas chiude a 51 euro con ipotesi pace in Ucraina

agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 7,7%

MILANO, 13 FEB – Il prezzo del gas chiude in calo con le mosse di Trump e Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina da parte della Russia. Gli operatori del settore, secondo gli analisti, guardano anche alle mosse dell’Europa sul fronte degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dell’7,7% a 51,38 euro al megawattora.

