I future Ttf chiudono a 42,86 euro al megawattora

MILANO, 20 MAR – Chiusura in calo per il gas in Europa. I future Ttf di Amsterdam hanno terminato le contrattazioni in flessione dell’1,15% a 42,86 euro al megawattora.

