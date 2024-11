Il gas chiude in calo del 3,5%, clima mite e nuove forniture

agenzia

I future Ttf sono scesi a 39,18 euro al megawattora

MILANO, 01 NOV – Seduta di forti ribassi per il prezzo del gas in Europa. I future Ttf, principale benchmark del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in calo del 3,48% a 39,18 euro al megawattora. A pesare sulle quotazioni sono state, da un lato, le indiscrezioni sull’avvicinarsi di un accordo tra le compagnie di Ungheria e Slovacchia e l’Azerbaijan per sostituire le forniture russe che ancora transitano dall’Ucraina. Dall’altro il clima mite duffuso in questi giorni nel Vecchio Continente.

