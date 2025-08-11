agenzia
Il gas chiude in rialzo a 33 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
I contratti future sul mese di settembre guadagnano l'1,7%
MILANO, 11 AGO – Ha chiuso i rialzo a 33 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre hanno guadagnato l’1,7% con la maggior richiesta registrata in Europa a seguito del clima torrido che colpisce la fascia mediterranea. Il maggior consumo di energia elettrica per alimentare gli impianti di climatizzazione frena infatti il riempimento delle scorte Ue, che al momento superano il 71,6% a 813,1 TWh, contro i quasi mille TWh dell’analogo periodo del 224. In testa l’Italia con l’83,21% stoccaggi a 168,52 TWh, contro i 177,7 TWh di un anno fa. Segue la Germania con il 64,23% a 159,4 TWh a fronte dei 230 TWh dell’11 agosto del 2024.