Il gas chiude in rialzo a 33,57 euro sulla piazza di Amsterdam

I future sul mese di settembre salgono di oltre il 7% dal 18/8

MILANO, 22 AGO – Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre hanno guadagnato l’1,2% a 33,57 euro al MWh, con un progresso del 7,35% dallo scorso lunedì 18 agosto. Secondo gli operatori l’allontanarsi dell’ipotesi di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina riduce la possibilità di una ripresa dei flussi di gas russo verso occidente, unico modo per abbassare sensibilmente il prezzo del gas.

