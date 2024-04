agenzia

I future Ttf salgono a 26,61 euro al megawattora

MILANO, 05 APR – Chiusura in rialzo per il gas ad Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dell’1,53% a 26,61 euro al megawattora.

