Il gas chiude in rialzo sopra i 35,5 euro al Ttf di Amsterdam

I contratti future sul mese di maggio guadagnano quasi l'1%

MILANO, 17 APR – Ha chiuso in rialzo sopra quota 35,5 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio hanno guadagnato quasi l”1% a 35,66 euro al MWh. A incidere sul prezzo del metano il clima avverso per il periodo, che costringe a ridurre le iniezioni di gas destinate normalmente agli stoccaggi. Pesano anche le stime di un incremento della domanda in Asia in previsione di un’estate particolarmente calda, mentre in Europa le scorte sono ai minimi dal 2022.

