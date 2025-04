Il gas conclude in forte calo (-3,9%) a 34,2 euro al Megawattora

agenzia

Anche per il miglioramento delle condizioni meteorologiche

MILANO, 22 APR – Prezzo del gas in forte calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in ribasso del 3,96% a 34,2 euro al Megawattora, dopo aver toccato un minimo di seduta sotto i 34 euro. Si tratta un livello prossimo a quello dello scorso 10 aprile, quando sono stati segnati i valori più bassi da un anno. Il calo del prezzo del gas coincide anche con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, che consente di iniettare maggiori quantitativi di metano negli stoccaggi.

