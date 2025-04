Il gas procede in rialzo vicino a 35 euro al Ttf di Amsterdam

agenzia

I future sul mese di maggio guadagnano l'1,3% a 34,69 euro

MILANO, 23 APR – Procede in rialzo avvicinandosi ai 35 euro il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio guadagnano l’1,3% a 34,69 euro. Tra le cause del rialzo il maggior ricorso dal gas naturale liquefatto (Gnl), più caro di quello via tubo, per rimpinguare scorte mediamente inferiori del 30% rispetto alla norma.

