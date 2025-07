Il gas prosegue in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam

agenzia

I contratti future sul mese di agosto guadagnano lo 0,45%

MILANO, 23 LUG – Prosegue in rialzo sopra quota 33 euro la seduta del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto guadagnano lo 0,45% a 33,26 euro al MWh, mentre proseguono gli stoccaggi in vista della stagione invernale. In Europa le scorte hanno raggiunto il 65,42% a 741,77 TWh, contro oltre gli 862 TWh dell’analogo periodo del 2024. In Italia sono al 77,53% a 157 TWh, contro gli oltre 173 del 22 luglio 2024 mentre in Germania sono al 57,67% a 142,58 TWh, ben al di sotto dei 218,46 TWh di un anno fa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA