Il gas sale a 29 euro, tensione per gli attacchi in Ucraina

agenzia

In rialzo anche il prezzo del petrolio con il Wti a 81 dollari

MILANO, 25 MAR – Il prezzo del gas è nettamente in aumento con l’intensificarsi degli attacchi russi in Ucraina. Le quotazioni, secondo quanto riporta Bloomberg, sono in tensione dopo che un attacco con missili e droni ha distrutto un deposito di stoccaggio sotterraneo di gas. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 4,5% a 29 euro al megawattora. In aumento anche il prezzo del petrolio con il Wti che sale a 81 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 85,8 dollari (+0,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA