agenzia

Alla Borsa di Amsterdam futures scambiati a 39,38 euro -1,17%

MILANO, 20 AGO – La domanda in calo e le riserve piene al 90% in Europa portano le quotazioni dei futures ad Amsterdam in calo dell’1,17% a 39,38 euro in avvio di seduta.

