Il gas sfiora i 36 euro in chiusura sul mercato Ttf di Amsterdam

I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 2,38%

MILANO, 03 GIU – Sfiora quota 36 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam in chiusura di seduta. I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 2,38% a 35,85 euro al MWh, dopo essere saliti fino a 36 euro nell’asta finale. Un balzo dovuto all’attesa ondata di caldo che colpirà l’Europa meridionale nella prossima settimana. Previsto infatti un incremento dei consumi per la generazione di energia elettrica per alimentare i sistemi di condizionamento dei paesi colpiti, tra cui l’Italia.

