Il gas si mantiene sopra ai 33 euro al Ttf di Amsterdam

I contratti future sul mese di ottobre guadagnano oltre l'1%

MILANO, 10 SET – Si mantiene sopra quota 33 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre salgono dell’1,04% a 33,28 euro al MWh. Sul mercato prevale la fiducia che le scorte europee di gas poco sotto all’80% a 905,82 TWh, quelle italiane all’89,7% poco sotto i 200 TWh e quelle tedesche al 74,22% a 184,9 TWh.

