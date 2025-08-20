agenzia
Il gas si mantiene sopra i 31 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
I contratti future sul mese di settembre guadagnano lo 0,1%
MILANO, 20 AGO – Si mantiene sopra quota 31 euro il gas naturale sula piazza Ttf di Amsterdam, confermandosi sui livelli minimi degli ultimi 12 mesi. I contratti future sul mese di settembre guadagnano lo 0,1% a 31,27 euro al MWh, mentre le scorte Ue superano il 74% sopra gli 843 TWh, quelle italiane sfiorano l’86% a 173,8 TWh e quelle tedesche sono al 67% a quasi 167 TWh.
