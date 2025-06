Il gas si mantiene sotto i 36 euro, scorte Ue sopra livelli 2022

agenzia

Ancora lontane dai livelli del 2023 e del 2024. Italia quasi 70%

MILANO, 25 GIU – Si muove con cautela il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mantenendosi sotto quota 36 euro al MWh, mentre si procede con gli stoccaggi in vista della stagione invernale. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,27% a 35,71 euro al MWh. Quanto agli stoccaggi, l’Ue è ancora sotto al 60%, con un indice di riempimento del 56,59% a 641,73 TWh. Un dati inferiore agli oltre 868 TWh raggiunti in questo periodo nel 2024 e nel 2023, mentre superano i 620,7 TWh registrati il 25 giugno del 2022. Più virtuosa l’Italia, con scorte quasi al 70% (68,91% a 139,55 TWh). Anche in questo caso il dato è inferiore agli oltre 198 TWh del 25 giugno del 2023 e del 2024, mentre supera i 108,27 TWh del 2022. Chi rimane invece indietro è la Germania, le cui strutture di stoccaggio sono suddivise tra 27 gestori diversi contro i due italiani (Snam con 13,7 TWh e Igs con 2,24 TWh). Prima per capacità di stoccaggi (247,34 TWh contro i 202,52 TWh dell’Italia), la Germania a tutt’oggi è seconda dietro al Bel Paese con scorte al 48,5% a 119,97 Twh, contro gli oltre 198 TWh e del 25 giugno del 2024 e del 2023 e i 144,78 del 2022. Per trovare un dato inferiore bisogna tornare al 2021, quando gli stoccaggi tedeschi erano a 97,7 TWh, ma allora il quadro geopolitico mondiale era completamente diverso e le strutture di stoccaggio venivano impiegate solo per calmierare le fluttuazioni stagionali del gas.

