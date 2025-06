Il gas sotto quota 36 euro sulla piazza di Amsterdam

agenzia

I contratti future sul mese di luglio cedono l'1,7%

MILANO, 09 GIU – E’ rimasto fino in chiusura sotto quota 36 euro per la prima volta dallo scorso 5 giugno il prezzo dei future sul gas naturale. I contratti sul mese di luglio, scambiati ad Amsterdam, hanno perso l’1,78% a 35,6 euro al MWh con le scorte di gas dell’Ue che sono salite per la prima volta sopra al 50% dall’inizio della stagione degli stoccaggi. Alla base del calo odierno – spiegano gli analisti di Bloomberg – c’è la minor richiesta di gas in Cina, che rende più facili gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (Gnl) in Europa.

