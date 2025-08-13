Sfoglia il giornale

Il gas supera quota 32,5 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

I future sul mese di settembre guadagnano lo 0,53% a 32,58 euro

Di Redazione |

MILANO, 13 AGO – Prosegue il rialzo del gas naturale sulla piazza ttf di Amsterdam sopra quota 32,5 euro. I contratti future sul mese di settembre guadagnano lo 0,53% a 32,58 euro al MWh, con gli occhi degli operatori puntati sul summit di Anchorage (Alaska, Usa) tra il presidente Usa Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin. Escluso per il momento un ripristino dei flussi di gas russo verso l’occidente.

