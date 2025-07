Il ‘green bond’ da 800 milioni di Fs debutta in Piazza Affari

agenzia

Ordini da oltre 100 investitori nel primo giorno di scambi

MILANO, 01 LUG – Il green bond da 800 milioni emesso dal gruppo Fs ha celebrato il suo debutto in Piazza Affari con ordini provenienti da “oltre 100 investitori”. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “oltre il 90% degli investitori è attento ai criteri Esg”. “Oggi – ha commentato il direttore finanziario Fabio Paris alla tradizionale cerimonia di benvenuto a Palazzo Mezzanotte – ‘suoniamo la campana’ non solo per celebrare un’operazione finanziaria di successo, ma soprattutto per raccontare una storia di impegno, sostenibilità e attenzione al futuro”. “Abbiamo appena emesso un ‘green bond’ da 800 milioni di euro – ha aggiunto – il decimo dal 2017, che porta l’ammontare complessivo in circolazione a oltre 5,7 miliardi di euro. Nessuna Corporate in Italia contribuisce a questo settore più di noi”. Il manager ha spiegato che i fondi raccolti saranno destinati a interventi sull’infrastruttura ferroviaria, in particolare per completare la rete ad alta velocità Torino-Milano-Napoli e per finanziare progetti come la manutenzione dei treni elettrici di Trenitalia dedicati al servizio passeggeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA