Il gruppo d’acquisto europeo Concordis si allarga a tedesca Rtg

agenzia

Era stato creato da Carrefour e Cooperativa U lo scorso luglio

MILANO, 13 AGO – Il gruppo d’acquisto europeo Concordis creato lo scorso 7 luglio da Carrefour e Coopérative U si allarga alla tedesca Rtg. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che con il nuovo socio si crea un colosso europeo della grande distribuzione con un giro d’affari da 125 miliardi, presente in Francia, Germania e Spagna. Carrefour conta oltre 15mila punti vendita in 40 paesi, Coopérative U ne riunisce 1.800 ed Rtg ha un giro d’affari di 31 miliardi, con 570 ipermercati, 770 supermercati e 2.230 minimarket.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA