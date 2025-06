Il mercato dell’auto in Italia resta fermo, -0,16% a maggio

agenzia

Nei primi cinque mesi dell'anno -0,54%. Stellantis -7,6%

TORINO, 03 GIU – Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 139.390 auto, lo 0,16% in meno dello stesso mese del 2024. Nei primi cinque mesi del 2025 sono state vendute 722.452 vetture, con un calo dello 0,54% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Stellantis ha immatricolato a maggio in Italia 39.118 auto, il 7,6% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa dal 30,3% al 28%. Nei primi cinque mesi dell’anno il gruppo ha venduto 216.811 auto, in calo del 7,8%. La quota di mercato è pari al 30% contro il 32,4%. Il mercato italiano dell’auto è “sostanzialmente in linea con quello dell’intera Unione Europea” e “in stagnazione resterà quantomeno nel breve periodo dato che l’acquisizione degli ordini nel mese scorso è stata bassa per il 97% dei concessionari interpellati, mentre il livello delle giacenze di auto nuove presso le concessionarie è stato alto per il 45% degli e l’affluenza di visitatori nelle show room è stata bassa per il 95%”, spiega il Centro Studi Promotor sulla base dell’indagine effettuata tra i concessionari. “Nel prossimo futuro, se nulla succede, la prospettiva italiana – sottolinea – resta quella della stagnazione se non addirittura di una ulteriore diminuzione dei volumi di vendita. Il quadro dell’intera Unione Europea è sostanzialmente in linea con quello italiano e non si vede come e quando si potrà ritornare ai livelli ante-pandemia che, peraltro, sono stati già raggiunti e superati nel resto del mondo”. “Guardando al mercato per segmenti – afferma Roberto Vavassori, presidente dell’Anfia – anche a maggio prosegue la crescita costante dei suv, +6,7% e 57,4% di quota, mentre sul fronte delle alimentazioni mantengono il trend positivo sia le vetture elettriche (Bev) con una crescita del 40,8%, ma con quote ancora deboli sia nel mese che nel cumulato (5,1%), sia le ibride plug-in (Phev), a +52,3%”.

