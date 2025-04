Il Messico non esclude nuovi dazi per gli Usa

agenzia

Sheinbaum, 'ma se possibile li evitiamo'

CITTÀ DEL MESSICO, 07 APR – Il governo messicano non esclude la possibilità di applicare tariffe reciproche agli Stati Uniti, il suo principale partner commerciale, ha dichiarato oggi la presidente Claudia Sheinbaum. “Per quanto possibile, vogliamo evitare di imporre dazi reciproci. Non lo escludiamo, ma preferiamo proseguire il dialogo prima di adottare altre misure”, ha affermato il capo dello Stato nel mezzo della guerra commerciale globale scatenata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Vogliamo evitarli — ha aggiunto — perché particolarmente nel caso dell’acciaio e dell’alluminio la loro attuazione renderebbe i prodotti in Messico più costosi e noi vogliamo sostenere le nostre aziende”.

