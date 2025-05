agenzia

Il ministro a Fabriano: grave anomalia, l'impianto è compromesso

FABRIANO, 15 MAG – “Siamo di fronte a una gravissimaanomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero. È stato affermato che nessuno aveva chiesto interventi urgenti per la salvaguardia dell’altoforno, ma gli atti dicono il contrario”. È quanto ha detto, stamani a Fabriano (Ancona), il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando quanto accaduto nelle ultime ore all’ex Ilva di Taranto, in merito al sequestro dell’altoforno 1 deciso dalla magistratura.

