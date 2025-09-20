Il mondo del turismo piange Alberto Corti

agenzia

Responsabile Turismo Confcommercio, ha lavorato fino all'ultimo

ROMA, 20 SET – Il mondo del turismo italiano piange Alberto Corti, morto questa mattina a 61 anni. Colonna portante del sistema di rappresentanza di impresa nel settore, stimato e ascoltato ben oltre i confini delle organizzazioni per le quali ha lavorato, sempre disponibile con tutti i colleghi, Corti ha continuato lavorare con la passione, la competenza e la dedizione che lo contraddistinguevano sino all’ultimo giorno. Nato a Milano nel 1964 e laureato in Economia e Commercio alla Bocconi nel 1988, aveva mosso i primi passi come responsabile del centro studi Fiavet, per poi farsi valere ai vertici di importanti aziende, come direttore commerciale della Buon Viaggi Network Spa dal 1993 al 1995 e direttore marketing di Univergomma Spa dal 1995 al 1999. Dal 1999 al 2002 è stato coordinatore della segreteria nazionale della Fiavet e, successivamente, – dal 2002 al 2008 – ha assunto la carica di direttore generale di Astoi Confindustria. A maggio 2008 il ritorno nel sistema Confcommercio, come direttore generale di Federviaggio Fto, sino a ottobre 2013, quando è stato nominato responsabile nazionale del settore turismo, carica che ha continuato a esercitare fino ad oggi. Fu lui ad aver avviato un Osservatorio di ricerca che ha fatto scuola ed è tuttora ineguagliato.

