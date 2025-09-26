Il nobel ‘t Hooft apre il forum sull’innovazione ComoLake 2025

agenzia

Il 14-17 ottobre a Comolake 2025 dialogo su futuro innovazione

MILANO, 26 SET – Sarà il Nobel per la Fisica Gerardus ‘t Hooft ad aprire i lavori del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il palcoscenico internazionale per l’innovazione digitale in programma dal 14 al 17 ottobre a Villa Erba di Cernobbio. L’evento, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets e organizzato da Micromegas Comunicazione, riunirà leader da oltre 15 Paesi per discutere di intelligenza artificiale, quantum computing, sanità digitale, mobilità sostenibile, reti e infrastrutture, energia, fintech e pubblica amministrazione. Tra i primi ospiti confermati anche Thibault Damour, Gian Francesco Giudice del Cern, Luciano Maiani, Mariafelice De Laurentis e Marc Mézard. Il forum prevede sei sessioni plenarie, quindici di approfondimento e una giornata dedicata a ottanta startup innovative, mentre il 16 ottobre saranno consegnati i ComoLake Awards ai progetti di eccellenza nella trasformazione digitale. Sul palco sono attesi ministri, rappresentanti di agenzie governative e sovranazionali, ceo e imprenditori innovativi, con l’obiettivo di costruire un dialogo ad ampio raggio sulle politiche e sulle strategie che accompagneranno la transizione digitale europea. I lavori saranno trasmessi anche sul nuovo Digital Innovation Channel, con dirette streaming e contenuti on demand.

