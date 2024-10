agenzia

Quotazioni salgono a 70,34 dollari

NEW YORK, 01 OTT – Il petrolio avanza a New York con le tensioni in Medio Oriente. Le quotazioni salgono del 3,18% a 70,34 dollari al barile. Gli Stati Uniti ritengono che l’Iran stia preparando un attacco imminente contro Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA