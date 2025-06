Il petrolio crolla a New York, – 6,13% a 64,32 dollari

agenzia

Pesano la tregua fra Iran e Israele e Trump

NEW YORK, 24 GIU – Il petrolio affonda a New York, dove le quotazioni perdono il 6,13% a 64,32 dollari al barile. A pesare è la tregua fra Iran e Israele e le dichiarazioni di Donald Trump, secondo il quale con la tregua la Cina “può ora continuare ad acquistare petrolio dall’Iran. Speriamo che ne acquisti in abbondanza anche dagli Stati Uniti”.

