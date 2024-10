agenzia

A 70,82 dollari al barile

NEW YORK, 15 OTT – Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4% a 70,82 dollari al barile con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA