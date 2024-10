agenzia

Quotazioni salgono dello 0,28%. Il Brent a 74,41(+0,26%)

NEW YORK, 17 OTT – Quotazioni del petrolio in lieve rialzo questa mattina. Il greggio Wti passa di mano a 70,59 dollari al barile in aumento dello 0,28% sui valori di ieri sera a New York. Il Brent è a quota 74,41 dollari (+0,26%).

