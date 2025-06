agenzia

Il Brent segna -0,1% a 66,4 dollari

ROMA, 09 GIU – Sono poco mosse questa mattina le quotazioni del petrolio. Il Wti americano per luglio segna un impercettibile -0,05% assestandosi a 64,55 dollari. Il contratto di agosto per il Brent del Mare del Nord è invece in lieve ribasso dello 0,1% a 66,40 dollari al barile.

