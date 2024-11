agenzia

Quotazione avanza dello 0,04%

ROMA, 22 NOV – Le quotazioni del petrolio sono stabili in avvio di giornata: il wti è trattato a 70,13 dollari al barile in aumento dello 0,04%. Il brent è a 74,26 dollari in rialzo sempre dello 0,04%.

