Investitori rassicurati dal continuo flusso

NEW YORK, 16 GIU – Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,07% a 71,48 dollari al barile dopo i rialzi della mattinata. Il calo si verifica nonostante le tensioni in Medio Oriente, con gli investitori che sembrano rassicurati dal fatto che il flusso dell’oro nero prosegua per ora senza particolari problemi.

