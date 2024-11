agenzia

Quotazioni a 70,17 dollari, piano Pechino delude

NEW YORK, 08 NOV – Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,03% a 70,17 dollari al barile. A pesare è la delusione per le misure varate dalla Cina per stimolare l’economia e l’incertezza su quale potrebbe essere l’effetto Donald Trump sul mercato petrolifero.

