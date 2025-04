agenzia

Quotazioni giù a 56,02 dollari. Avanza l'oro, sale del 3,02%

NEW YORK, 09 APR – Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 6,01% a 56,02 dollari al barile. Avanzano invece le quotazioni dell’oro, che salgono del 3,02% a 3.080,60 dollari l’oncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA