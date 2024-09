agenzia

Quotazioni salgono dell'1,90% con l'uragano Francine

NEW YORK, 11 SET – Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell’1,90% a 67,13 dollari al barile. A spingere al rialzo i prezzi è l’uragano Francine che dovrebbe toccare nelle prossime ore terra nel Golfo del Messico.

