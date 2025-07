agenzia

Anche il Wti in calo rispetto alla chiusura in rialzo di ieri

ROMA, 08 LUG – Sono in calo questa mattina le quotazioni internazionali del petrolio, invertendo il trend rialzista di ieri. Il contratto sul Wti per agosto segna -0,26% a 67,75 dollari mentre quello sul Brent per settembre regsitra un -0,2% a 69,44 dollari al berile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA