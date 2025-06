Il presidente della Bundesbank prevede una minicrescita nel 2025

agenzia

Nagel, l'economia esce dalla siccità ma strada impegnativa

BERLINO, 16 GIU – In Germania sarà possibile una mini-crescita nel 2025. È quello che ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, a Francoforte. Un “leggero aumento della produzione economica complessiva” potrebbe essere possibile su base annua, ha affermato parlando al “Frankfurt Euro Finance Summit”. Nelle stime di inizio giugno, la Bundesbank aveva previsto una stagnazione per quest’anno, ma i dati non tenevano conto dei risultati del primo trimestre, quando la crescita è stata doppia rispetto a quella calcolata inizialmente, assestandosi sullo 0,4%. “L’economia tedesca sta arrivando alla fine del lungo periodo di siccità”, ha detto Nagel. “Tuttavia, il percorso non ci porta direttamente a un’oasi verde, ma rimane impegnativo: tra effetti tariffari dannosi per la crescita e politica fiscale che favorisce la crescita”, ha spiegato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA