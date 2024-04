agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni in aumento dell'1,9%

MILANO, 25 MAR – Avvio in rialzo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell’1,9% a 28,2 euro al megawattora. Dall’inizio dell’anno il prezzo del gas è in calo del 12,5 per cento.

